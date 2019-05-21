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وزير عراقي: تحديات عديدة تواجه أسواق النفط العالمية..وتحديد المسار بيوليو

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وزير عراقي: تحديات عديدة تواجه أسواق النفط العالمية..وتحديد المسار بيوليو وزير عراقي: تحديات عديدة تواجه أسواق النفط العالمية..وتحديد المسار بيوليو

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، إن هناك تحديات عديدة تواجه أسواق النفط العالمية؛ منها جيوسياسية بسبب الأوضاع والتوترات السياسية في المنطقة، فضلاً عن عدم استقرار الإنتاج النفطي في كل من فنزويلا وليبيا ونيجيريا.

وأضاف ثامر الغضبان، في بيان لوزارة النفط اليوم الثلاثاء، أن هناك تحديات فنية تتمثل بتنامي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط، وأيضاً زيادة في المخزون النفطي العالمي للدول المستهلكة؛ بسبب توفر فائض في العرض على حساب الطلب، وكل ذلك يمثل إرباكاً وعدم استقرار للأسواق النفطية.

وأشار الوزير، إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج الـ14 التي عقدت في مدينة جدة ، خلصت إلى أهمية التزام الأعضاء بقرار خفض الإنتاج النفطي من أجل امتصاص الفائض النفطي في الأسواق العالمية، وتكليف الفرق الفنية والتحليلية في اللجنة الوزارية لمراقبة السوق العالمية حتى موعد الاجتماع الوزاري القادم في فيينا مطلع يوليو/تموز المقبل.

ولفت الغضبان، إن ذلك يأتي من أجل بلورة صيغة اتفاق جديد يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية ودعم النفط.

وذكرت الوزارة، أن وزير استمع إلى تقارير وبيانات وجداول اللجان الفنية المكلفة بمراقبة وتحليل الأسواق العالمية والظروف والمؤثرات والتحديات التي تواجهها، وتقارير عن التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج.

وأكد الغضبان، حرص المنتجين من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها من خارجها على تحقيق التوازن المطلوب في أسواق النفط العالمية.

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