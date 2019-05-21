شركة أبحاث تعدل مستهدف "أسمنت الجنوب" مع تصنيف "محايد"

الرياض ـ مباشر: قالت الراجحي المالية إنها قامت بتعديل سعرها المستهدف لسهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية إلى 41 ريالا، وذلك بعد تغيير تقديراتها لحجم المبيعات والأسعار للفترة القريبة القادمة.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، أنها غيرت تصنيفها للشركة إلى محايد، متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز.

وأشارت إلى أن أرباح بالربع الأول من 2019، جاءت أعلى من تقديراتها، ومن متوسط تقديرات المحللين، مدعوما بسعر البيع الذي فاق التوقعات رغما عن أن الطلب ظل بدون تغيير على أساس ربعي.

وتابعت: "بدأت الشركة في التركيز على الأسعار المرتفعة وليس على المحافظة على حصتها في السوق، وهي استراتيجية مماثلة للاستراتيجية التي ظلت تتبعها معظم شركات الأسمنت السعودية خلال الربعين الأخيرين".

وبالنسبة للفترة القادمة، توقعت الراجحي المالية أن ينخفض الطلب على الأسمنت بدرجة كبيرة بسبب العوامل الموسمية ( شهر رمضان وعطلة العيد والعطلة الصيفية)، وسوف تظل الأسعار مرتفعة بغض النظر عن الطلب.

كما توقعت أن تستمر شركة أسمنت الجنوبية في بسط سيطرتها على المنطقة الجنوبية وتعزيز وجودها في المنطقة الغربية، نظرا لطاقتها الإنتاجية الجيدة، وامتلاكها لحصة رئيسية في السوق وتمتعها بارتباطات تجارية مع العملاء.

وقالت الراجحي المالية إن الشركة تركز على تصدير الكلنكر إلى جمهورية بنغلاديش بعد توقيعها لاتفاقية لمدة عام ونصف لتصدير 1.5 مليون طن من الكلنكر ابتداء من يناير 2019، وهو ما يساعدها في تصريف جزء من مخزونها.

وسجلت شركة أسمنت الجنوب نموا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 17.6 بالمائة، إلى 120 مليون ريال، مقارنة بـ 102 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

وأنهى السهم تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 44.75 ريال بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.11 بالمائة.

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