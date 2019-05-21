الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي

الرياض – مباشر: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك- التضخم بالمملكة العربية السعودية انخفاضا نسبته 1.9 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان 2019 على أساس سنوي.

وتأثر التضخم بالمملكة في الشهر الماضي، وفقا لتقرير هيئة الإحصاء الصادر اليوم الثلاثاء، بتراجع الأسعار في بعض الأقسام؛ أبرزها قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى الأعلى تأثيرا بالمؤشر بانخفاض نسبته 7.8 بالمائة، يليه الترفيه بنحو 1.3 بالمائة، والاتصالات بـ 1.2 بالمائة، ثم الملابس بنسبة 1 بالمائة.

وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم بالسعودية خلال شهر أبريل/نسان مقارنة بشهر مارس/أذار الماضي.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة 105.6 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بـ 107.7 نقطة في الشهر المماثل من عام 2018.

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