بورصة نيوزيلندا تتجاوز الصين لتصبح الأفضل أداءً في آسيا

مباشر: تجاوزت بورصة نيوزيلندا نظيرتها الصينية لتصبح أفضل البورصات الآسيوية من حيث الأداء في 2019.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز إن.زد.إكس 50" للأسهم في نيوزيلندا بنحو 16.1 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى ختام جلسة 20 مايو/آيار الجاري

أما مؤشر "شنغهاي المركب" للأسهم الصينية فارتفع بنحو 15.1 بالمئة منذ بداية 2019 وحتى نهاية جلسة الأمس.

ويتم تداول الأسهم الصينية في الفترة الحالية قرب أدنى مستوى منذ فبراير/شباط مع تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث يقع المؤشر الآن ضمن أسوأ المؤشرات أداءً في الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى الجانب الآخر، تسعى نيوزيلندا إلى عزل نفسها عن التوترات في الساحة التجارية العالمية، وسط تدخل البنك المركزي لدعم الاقتصاد.

وفي الشهر الجاري خفضت نيوزيلندا معدل الفائدة للمرة الأولى في عامين ونصف عند مستوى قياسي متدنٍّ وذلك بمقدار 50 نقطة أساس عند 1.50 بالمئة.

وفي ختام جلسة اليوم تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز إن.زد.إكس 50" بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى 10216.1 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 1.2 بالمئة عند 2906 نقطة.