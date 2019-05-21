العقاري السعودي: 24 ألف عسكري استفادوا من مبادرة "دعم القروض"

الرياض ـ مباشر: قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بالسعودية إن عدد المستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة بلغ 24.82 ألف مستفيدًا، حتى نهاية شهر أبريل / نيسان الماضي.

وأضاف خالد بن محمد العمودي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء أن جميع المستفيدين تم تمكينهم من تملّك منازلهم، من خلال إيداع مبالغ الدعم في حساباتهم.

وأشار إلى أن إجمالي مبالغ الدعم المودعة في حسابات المستفيدين بلغ 2.9 مليار ريال.

كما أوضح أن المبلغ الذي تم صرفه يوازي 14 بالمائة فقط من المبلغ المخصص لدعم العسكريين في الخدمة، وهو عبارة عن قرض حسن بنحو 140 ألف ريال، يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري.

وبين أن القطاعات التي يستفيد منسوبوها من المبادرة هي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.

وقال العمودي إن المبادرة لازالت مستمرة، وما زال الصندوق العقاري يستقبل طلبات العسكريين للحصول على القرض العقاري المدعوم مضافًا له القرض الإضافي الحسن.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أنه يمكن الاستفادة من القرض في 3 منتجات عقارية متاحة هي: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء، وتمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.

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