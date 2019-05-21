أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

«Game of Thrones».. فشل في إعطاء الممثلين ما يستحقون بالختام

Google+ Print
«Game of Thrones».. فشل في إعطاء الممثلين ما يستحقون بالختام «Game of Thrones».. فشل في إعطاء الممثلين ما يستحقون بالختام

 

تم بث الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة العروش " Game of Thrones "أحد أنجح المسلسلات في تاريخ التلفزيون.

ولكن الخاتمة لقيت ردود فعل متباينة من عشاق المسلسل ونقاده على حد سواء. إذ وقّع أكثر من مليون مشاهد على عريضة لإعادة إنتاج الحلقة الأخيرة بسيناريو أفضل.

وإذا كانت ردود فعل الجمهور الأولية على النهاية ليست مشجعة كثيراً، فإن موقف النقاد لا يختلف كثيراً عن ذلك.

وكتبت لوسي مانغان في صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: "لا شك أن هذه الحلقة كانت متسرعة وأهدرت الفرص والنوايا الحسنة، وفشلت في إعطاء الممثلين والشخصيات ما يستحقون".

وأضافت: "لكن...

الموجز

مواضيع متعلقة
الداخلية: القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش.. ومقتل 16 من عناصرها

الداخلية: القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش.. ومقتل 16 من عناصرها

قرار بالإفراج عن معصوم مرزوق والقزاز ونشطاء آخرين

قرار بالإفراج عن معصوم مرزوق والقزاز ونشطاء آخرين

«Game of Thrones».. فشل في إعطاء الممثلين ما يستحقون بالختام

«Game of Thrones».. فشل في إعطاء الممثلين ما يستحقون بالختام

لهذا السبب.. السعودية تعلن الطوارئ في مكة المكرمة

لهذا السبب.. السعودية تعلن الطوارئ في مكة المكرمة