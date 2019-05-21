"الشورى السعودي" يحيل عدداً من الموضوعات لجدول أعماله

الرياض - مباشر: وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس.

وجاء قرار المجلس، وفقاً لبيان له اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي عقده أمس الاثنين.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436/1437هـ، 1437/1438هـ، 1438/1439هـ.

كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير اللجنة بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية.

وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مقدونيا.

كما قررت الهيئة إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا.

وقررت الهيئة كذلك إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان.

ترشيحات:

العدل السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 100 قاضٍ

صادرات النفط السعودي ترتفع 176 ألف برميل يومياً خلال مارس

الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

حساب المواطن بالسعودية يُعلن موعد صرف دعم يونيو

التعليم السعودية توقع اتفاقية لإنشاء 30 مجمعاً بـ2.4 مليار ريال