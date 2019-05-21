الإسترليني يتراجع أدنى 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يناير

مباشر: انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي أدنى مستوى 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي ومخاوف بشأن البريكست.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2698 دولار.

وتشهد العملة الأمريكية مكاسب في الفترة الحالية وارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف خلال تعاملات اليوم مع ترقب التطورات التجارية.

وعلى الجانب الآخر، استقرت العملة البريطانية أمام اليورو مُسجلة 0.8777 إسترليني.

ولايزال هناك مخاوف من جانب المستثمرين بشأن المسار المحتمل للبريكست، وما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ستنجح في محاولتها الرابعة في تمرير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تطلع ماي حكومتها اليوم على التطورات في المحادثات مع حزب العمل المعارض فيما يتعلق بالبريكست.

واتفقت بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي على تأجيل الخروج من المملكة المتحدة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.