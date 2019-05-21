حساب المواطن: 44% حصلوا على الاستحقاق الكامل بدفعة مايو

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالسعودية، إن 44 بالمائة من المستفيدين بالبرنامج حصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ 18 لشهر مايو/أيار الجاري.

وأضاف سعود القحطاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن 93 بالمائة من الأسر المشمولة بالدفعة في الشهر الجاري من الذكور، علما بأنها بلغت 2.2 مليون أسرة.

وبلغ عدد المستفيدين المستقلين 1.4 مليون مستفيد، أغلبهم من النساء بواقع 53 بالمائة.

وأشار القحطاني، إلى أن عدد المستفيدين خلال دفعة مايو/أيار شهد تراجعا نسبته 1.2 بالمائة عن الشهر الماضي.

وصرف برنامج حساب المواطن، الدعم المخصص للمواطنين بالمملكة العربية السعودية لشهر مايو/أيار للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج بإجمالي 2.5 مليار ريال، لنحو 12.3 مليون مستفيد وتابع.

وحدد برنامج "حساب المواطن"،أمس الاثنين، موعد صرف مخصص الدعم بالدفعة القادمة من البرنامج.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف "حساب المواطن" إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

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