العدل السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 100 قاضٍ

الرياض ـ مباشر: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الأمر الملكي يشمل مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بحسب البيان، أن الأمر بالترقية والتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة السعودية بمرفق القضاء.

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