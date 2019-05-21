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اقتصاد تايلاند ينمو بأبطأ وتيرة منذ 2014 في الربع الأول

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اقتصاد تايلاند ينمو بأبطأ وتيرة منذ 2014 في الربع الأول اقتصاد تايلاند ينمو بأبطأ وتيرة منذ 2014 في الربع الأول

مباشر: نما تايلاند في الربع الأول من العام الجاري بأبطأ وتيرة منذ 2014، مع التوترات التجارية وضعف الطلب العالمي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج الإجمالي المحلي لدى تايلاند زاد بنحو 2.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة منذ نهاية 2014، مقابل مستوى 3.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن الاستهلاك الخاص ارتفع بنحو 4.6 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار، أما الاستثمار الخاص فزاد بنسبة 4.4 بالمئة، فيما تراجع الاستثمار العام بنحو 0.1 بالمئة.

وعلى أساس فصلي، سجل اقتصاد تايلاند نمواً عند مستوى 1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 1.4 بالمئة.

وخفضت في تايلاند تقديراتها للنمو الاقتصادي عن العام الجاري عند مستوى يتراوح بين 3.3 بالمئة إلى 3.8 بالمئة من مستوى 3.5 بالمئة إلى 4.5 بالمئة. 

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع البات التايلندي أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمئة إلى 31.9220 بات.

مباشر (اقتصاد)

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