أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

العدل السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 100 قاض

Google+ Print
العدل السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 100 قاض العدل السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 100 قاض

الرياض ـ مباشر: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الأمر الملكي يشمل مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بحسب البيان، أن الأمر بالترقية والتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة بمرفق القضاء.

ترشيحات:

صادرات النفط السعودي ترتفع 176 ألف برميل يومياً خلال مارس

الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

حساب المواطن بالسعودية يُعلن موعد صرف دعم يونيو

التعليم السعودية توقع اتفاقية لإنشاء 30 مجمعاً بـ2.4 مليار ريال

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي

الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي