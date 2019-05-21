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بعد القرار الأمريكي..جوجل تعلن عودة التعاون مع هواوي لمدة 90يوماً

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بعد القرار الأمريكي..جوجل تعلن عودة التعاون مع هواوي لمدة 90يوماً بعد القرار الأمريكي..جوجل تعلن عودة التعاون مع هواوي لمدة 90يوماً

مباشر: أعلنت شركة جوجل أنها تخطط للعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوماً قادمة، بعد فترة وجيزة من قرار الأمريكية بشأن تخفيف بعض القيود التجارية ضد شركة الاتصالات الصينية.

وقالت شركة البحث العالمية التابعة لـ"ألفابت" في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الرخصة المؤقتة تسمح لجوجل الاستمرار في توفير التحديثات للهواتف وتصحيحات الأمان للأجهزة الحالية لمدة 90 يوماً قادمة.

وصرحت وزارة التجارة الأمريكية بالأمس بأنه سيتم السماح لشركة هواواي بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر قادمة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة السوفت وير للمستخدمين لكن ليس مسموح لها شراء قطع غيار لتصنيع منتجات جديدة.

وكانت جوجل أعلنت في عطلة الأسبوع الماضي أنها ستوقف التعامل مع هواوي استجابة للقيود الأمريكية، وهي الخطوة التي انضم لها شركات أخرى مثل إنتل وكوالكوم وبرودكوم وزيلنكس.

ومن شأن قرار التسهيلات الأمريكية لشركة الهواتف الصينية أن يسمح لجوجل بإرسال تحديثات السوفت وير إلى هواتف هواوي التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد حتى 19 أغسطس/آب المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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