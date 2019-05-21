جيروم باول: ديون الشركات ترتفع لكنها لا تهدد النظام المالي

مباشر: يرى جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع مستويات الديون لدى الشركات يحتاج إلى المراقبة، ولكنه مع ذلك يعتقد أنها لا تشكل تهديداً على النظام المالي.

وتحدث باول أمس في مؤتمر الأسواق المالية في ولاية فلوريدا بشأن تقييم المخاطر على النظام المالي عقب مرور عقد على الأزمة المالية العالمية.

وقال باول إن ديون الشركات لا تمثل مخاطر متزايدة على استقرار النظام المالي بما يؤدي نحو ضرر واسع على الأسر والأعمال.

وأضاف: "نظراً إلى أن نمو الديون يبدو وإنه يتماشى مع النمو الاقتصادي فإن تكلفة نمو الديون لاتزال منخفضة".

ومع ذلك شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن مستوى الديون في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تعثر المقترضين حال تدهور وضع الاقتصاد.

وتابع: "ديون لشركات وصلت بوضوح عند مستوى يجب أن يمنح الشركات والمستثمرين السبب في التوقف والتأمل".

ووصل مستوى اقتراض الشركات إلى مستوى قياسي عند نحو 35 بالمئة من إجمالي أصولها.

وظهرت تلك القضية مع استمرار الشركات في استخدام معدلات الفائدة المنخفضة التي يوفرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الاستدانة، وارتفعت المخاوف بشكل خاص تجاه الشركات التي تم تصنيف سنداتها قرب مستوى الخردة "درجة غير استثمارية".

وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الفيدرالي مستمر في تقييم التضخيم المحتمل لمثل تلك الضغوط على المقرضين، ولكنه وصف تلك المخاطر بأنها معتدلة عند تلك المرحلة.