محدث.. صفقتان خاصتان على سهمي عقار بـ175 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3 صفقات خاصة على سهمين عقاريين، بقيمة إجمالية بلغت نحو 177 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" فقد تم تنفيذ الصفقة الأولى على سهم دار الأركان بقيمة 173.8 مليون ريال، بسعر 8.35 ريال.

وتم تنفيذ صفقتين على سهم الرياض للتعمير، بقيمة بلغت 1.54 مليون ريال، و1.7 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقين بسعر 13.72 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.