الحريري يرأس وفد لبنان إلى القمة الإسلامية في مكة

الرياض ـ مباشر: أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، سيرأس وفد لبنان إلى القمة الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة نهاية مايو / أيَّار الجاري.

ونشرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" أن الرئيس عون توافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على أن يرأس وفد لبنان إلى القمة الإسلامية.

وتلقى الرئيس عون رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعاه فيها إلى حضور الدورة الـ 14 للقمة الإسلامية في مكة المكرمة، خلال الفترة من 31 مايو / أيَّار إلى 1 يونيو / حزيران.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة.

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