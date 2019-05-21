صادرات النفط السعودي ترتفع 176 ألف برميل يوميا خلال مارس

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: ارتفع إجمالي صادرات النفط السعودي في شهر مارس/أذار 2019 إلى مستوى 8.614 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 8.438 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، بزيادة تبلغ 176 ألف برميل يوميا.

وانتعشت صادرات النفط الخام بالمملكة، وفقا لمبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي"، الصادرة اليوم الثلاثاء، خلال شهر مارس/أذار 2019 بعد تسجيل أدنى مستوياتها في 29 شهرا خلال الشهر السابق.

وارتفعت صادرات الخام إلى 7.141 مليون برميل يوميا في مارس/أذار الماضي، مقارنة بـ 6.977 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط 2019.

وسجلت صادرات المنتجات النفطية ارتفاعا بنحو 12 ألف برميل يوميا خلال مارس/أذار على أساس شهري، لتصل إلى 1.473 مليون برميل يوميا.

وانخفض إجمالي الطلب على منتجات النفط في مارس/أذار على أساس شهري بنحو 167 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.99 مليون برميل يوميا، مسجلاً أدنى مستوى في 8 سنوات على أساس سنوي.

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