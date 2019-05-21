انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع قوة الدولار الأمريكي

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي، ووسط تطورات تجارية.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.2 بالمئة عند 1275.40 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1275.78 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل خلال جلسة أمس مستوى 1273.39 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 3 مايو/آيار.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمئة إلى 98.041، وهو قريب من أعلى مستوى في أسبوعين ونصف.

ويشهد الملف التجاري بين الصين والولايات المتحدة تطورات جديدة كل يوم، حيث أن عدد من الشركات الأمريكية على رأسها "جوجل" و"إنتل" أوقفت التعامل التجاري مع "هواوي" على خلفية إدراجها بقائمة الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

ولكن عقب ذلك القرار بساعات أعلنت الحكومة الأمريكية أنها موافقة على استمرار "هواوي" في شراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي "هواوي".