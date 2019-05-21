أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

Google+ Print
الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على بعض المناطق الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

الرياض – مباشر: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق بالمملكة العربية .

وقالت الهيئة، وفقا لبيان لها، إن المناطق المعرضة لتلك الأجواء تشمل نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف.

وتوقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن أعلى درجة حرارة تسجلها مدن مكة المكرمة والأحساء وحفر الباطن وتصل لـ 40 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة عند 15 درجة مئوية.

ترشيحات:

حساب المواطن بالسعودية يُعلن موعد صرف دعم يونيو

التعليم السعودية توقع اتفاقية لإنشاء 30 مجمعاً بـ2.4 مليار ريال

الشورى السعودي يرفض رفع عقوبة مخالفة نظام النقل لـ100ألف ريال

الملك سلمان وولي العهد يدعمان منصة "جود الإسكان" بـ150مليون ريال

السعودية: الدفاع الجوي دمر أهدافاً تُحلق بمناطق محظورة

السعودية: اتفاقية مع شركة أمريكية لبناء وحدات لمستفيدي الإسكان التنموي

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تضيف رحلات جديدة

المالية السعودية تدشن معرض "سكني" لخدمة منسوبيها

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي

الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي