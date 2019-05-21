الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

الرياض – مباشر: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة، وفقا لبيان لها، إن المناطق المعرضة لتلك الأجواء تشمل نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف.

وتوقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن أعلى درجة حرارة تسجلها مدن مكة المكرمة والأحساء وحفر الباطن وتصل لـ 40 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة عند 15 درجة مئوية.

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