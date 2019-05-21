نائب وزير الحج والعمرة: السعودية ترفض تسييس المناسك وترحب بالقطريين

الرياض – مباشر: شدد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، على أن حكومة بلاده ترفض تسييس الحج، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية لم تمنع أحداً قط سواء من أداء مناسك العمرة أو الحج، ولم تقم بمثل هذا التصرف ولن تقوم به.

وقال عبد الفتاح مشاط، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن أفضل برهان للرد على الأصوات التي تنادي بتسييس المناسك، هي الجهود التي تبذلها السعودية بجميع قطاعاتها لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم بكل يسر وسهولة.

وفيما يتعلق بالمعتمرين الإيرانيين، أضاف مشاط، أن جميع المسلمين من أقطار العالم كافة محل اهتمام السعودية التي ترحب بقدومهم في أي وقت وتقدم الدعم في ذلك.

وأكد نائب الوزير، أن الحكومة السعودية وفرت أسهل الطرق لاستضافة وقدوم القطريين، ولا يوجد أي عائق أمام قدومهم.

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