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واشنطن تخفف بعض القيود على "هواوي"

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واشنطن تخفف بعض القيود على "هواوي" واشنطن تخفف بعض القيود على "هواوي"

مباشر: قررت الأمريكية تخفيف بعض القيود التجارية المطبقة على شركة "هواوي"، وهي الخطوة التي قد تخفض من الاضطرابات ضد كيان الاتصالات الصيني.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس الاثنين أنه سيتم السماح لـ"هواوي" بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي خدمات الشركة الصينية.

ومع ذلك فإن الشركة الصينية لا تزال محظورة من شراء قطع غيار والمكونات الأمريكية من أجل تصنيع منتجات جديدة بدون رخص موافقة.

وفي الأسبوع الماضي أدرجت الولايات المتحدة شركة "هواوي" إلى قائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

وبعد القرار الأمريكي اتجه عدد من الشركات في الولايات المتحدة مثل "جوجل" و"إنتل" و و"كوالكوم" و"برودكوم" و"زيلنكس" بوقف التعامل التجاري مع "هواوي".

وقال ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي إن ذلك الإجراء يمنح موفري خدمات الاتصال ممن يعتمدون على معدات "هواوي" مزيداً من الوقت من أجل إجراء ترتيبات أخرى.

ومن المقرر أن تسمح الولايات المتحدة بتفعيل تلك التسهيلات أمام الشركة الصينية لمدة 3 أشهر، وأشار روس إلى أنه سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تمديد تلك الإعفاءات إلى ما بعد تلك المدة أم لا.

مباشر (اقتصاد)

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