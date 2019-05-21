القطاعات الكبرى تصعد بالمؤشر السعودي في المستهل

الرياض ـ مباشر: عاود سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعه في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، وسط أداء إيجابي لجميع قطاعاته الكبرى، وتراجع السوق الموازي "نمو" بشكل هامشي.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.69 بالمائة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، مضيفاً 58.48 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 8,527.4 نقطة.

وشهد السوق الموازي تراجعاً هامشيا بلغت نسبته 0.02 بالمائة، في هذه الأثناء، بخسائر بلغت 0.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,479.8 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 10.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 316.94 مليون ريال من خلال 11.94 ألف صفقة.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي صعد 1.5 بالمائة، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 1.46بالمائة.

وتصدر قطاع البنوك مكاسب القطاعات الكبرى، بارتفاع نسبته 0.89 بالمائة، وصعد قطاع المواد الأساسية بـ 0.57 في المائة، وارتفع "الاتصالات" نحو 0.54 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على 3 قطاعات، تصدرها قطاع تجزئة السلع الكمالية بتراجع نسبته 1.41 بالمائة، تلاه "المرافق العامة"، الذي هبط 0.07 بالمائة.

وتصدر "الباحة" مكاسب الأسهم بالسوق الرسمي، بعد صعوده 10 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "جرير"، بتراجع نسبته 2.73بالمائة.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، جاء "بحر العرب" وحيدا باللون الأحمر، بتراجع نسبته 0.66 بالمائة، ليهبط بالمؤشر، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات أمس الاثنين، على تراجع نسبته 0.66 بالمائة، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي.

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