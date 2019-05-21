ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع آمال استقرار الأوضاع التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تفاؤل المستثمرين بهدوء الأوضاع التجارية العالمية.

واتجهت الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت نحو تخفيف القيود المفروضة على شركة "هواوي" وهي الخطوة التي ستحافظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي خدمات الشركة الصينية.

ويأتي ذلك القرار عقب اتجاه عدد من الشركات إلى وقف النشاط التجاري مع "هواوي" في أعقاب إدراجها بقائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمئة إلى 378.7 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة عند 7342.8 نقطة.

وأما مؤشر "داكس" الألماني فصعد بنحو 0.5 مُسجلاً 12106.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 5467.6 نقطة.

وخلال تلك الفترة هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمئة إلى 1.1147 دولار.

ومن المقرر أن يتم الكشف في وقت لاحق من اليوم عن بيانات ثقة المستهلك في منطقة اليورو.

كما أن المستثمرين يراقبون تطور الأوضاع بين إيران والولايات المتحدة عقب تهديدات الرئيس الأمريكي بأنه إذا أرادت إيران أن تخوض حرباً، "فإن هذه ستكون النهاية الرسمية لها".