بنك التنمية الاجتماعية يخصص 5 مليارات ريال لإقراض المشاريع بالسعودية

الرياض – مباشر: كشف مدير عام بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إن البنك يعتزم ضخ نحو 5 مليارات ريال؛ لإقراض مشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة، بمقدار مليار ريال سنويا.

وقال إبراهيم الراشد، لصحيفة "الاقتصادية"، إنه سيتم تخصيص 80 بالمائة من تلك المخصصات بما يعادل 4 مليارات ريال للإقراض في المشاريع متناهية الصغر.

وأضاف الراشد، على هامش ملتقى التمويل التنموي للقطاع الثالث في الرياض، أن بنك التنمية يريد أن يصل بقروض المشاريع متناهية الصغر إلى 300 ألف أسرة منتجة، عبر أذرع البنك، وهي الجمعيات التعاونية واللجان التعاونية.

وأكد الراشد، أن الأسر المنتجة ارتفع عددها إلى 46 ألف أسرة منتجة مقارنة بـ 30 ألف أسرة منتجة في العام الماضي، مشيرا إلى إطلاق البنك المنصة الوطنية للأسر المنتجة التي ستكون مرتبطة إلكترونيا بجميع الجهات الحكومية.

وأشار، إلى أن هناك مليار ريال خصص لبرنامج "استدامة"؛ بهدف جعل الجمعيات لا تعتمد على الدعم الحكومي، بل أن تكون مواردها ذاتية، من خلال تأسيس المشاريع الاستثمارية الجديدة، أو تطوير القائمة، بهدف توليد عائد يغطي النفقات التشغيلية.

يذكر أن "استدامة" هو برنامج تمويلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية في المملكة، يهدف إلى تحفيزها ودفعها إلى الاستدامة المالية من خلال توفير برامج تمويل حسنة، ومنح غير مستردة لهذه الجهات، لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلا ثابتا لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها.

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