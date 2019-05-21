مجلس الوزراء البحريني يقر إنشاء مجلس تنسيقي مع السعودية

مباشر: قرر مجلس الوزراء البحريني، خلال جلسته الأسبوعية الاعتيادية الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي.

وفوض المجلس وزير الخارجية رئيس الجانب البحريني في هذا المجلس بالتوقيع على المحضر المذكور، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا.

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ويهدف المجلس التنسيقي البحريني السعودي، إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل الموضوعات المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والعسكرية بما لا يخل بالالتزامات والتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزارء البحرين أمس الاثنين في جلسته الأسبوعية الاعتيادية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة.

وفي وقت سابق، أشار ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، إلى أهمية المجلس التنسيقي البحريني السعودي في تسهيل التنسيق والتعاون المشترك في إطار تميز العلاقات والتعاون الثنائي على كافة الصعد والمستويات.

وأكد أن هذا الصندوق من شأنه متابعة مراحل العمل في المشاريع المشتركة بين البلدين والتي تغطي كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والعسكرية ،

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