هبوط "نيكي" الياباني بالختام مع تراجع قطاع الإلكترونيات

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث أن الأزمة التي تمر بها شركة "هواوي" في الوقت الراهن أثرت سلباً على شركات الموردين إلى الكيان الصيني.

وفي نهاية جلسة اليوم انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.1 بالمئة إلى 21272.5 نقطة.

كما انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 0.3 بالمئة عند 1550.3 نقطة.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمئة مُسجلاً 110.17 ين.

وفي الأسبوع الماضي أدرجت الولايات المتحدة "هواوي" ضمن قائمة الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، وبعد تلك الخطوة اتجهت عدد من الشركات إلى وقف نشاطها التجاري مع الكيان الصيني.

وانخفض قطاع تصنيع الآلات الكهربائية في بورصة طوكيو بنسبة 1 بالمئة، فهبط سهم "موراتا مانيفاكتورنج" بنحو 1.5 بالمئة، فيما تراجع سهم "تي.دي.كيه" بنسبة 0.9 بالمئة، أما سهم "طوكيو إليكترون" فانخفض بنحو 1.9 بالمئة.

كما هبطت أسهم شركات الشحن، فتراجع سهم "ميتوسي أو.إس.كيه" بنحو 4 بالمئة، فيما انخفض سهم "كاوشاكي كاسين" بنسبة 4.1 بالمئة.