مسؤول بـ"ساما": إيقاف شركات البيع بالتقسيط يحارب غسل الأموال

الرياض ـ مباشر: قال رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل المنبثقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إن إيقاف تراخيص شركات البيع بالتقسيط، يهدف لمحاربة غسل الأموال.

وأضاف زيد اليعيش لصحيفة "عكاظ"، أن القرار سيؤدي لحماية السوق عبر توفير البيانات المطلوبة لجميع العملاء.

وأشار إلى أن القرار يساعد في حصر عمليات التمويل من الجهات المرخصة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد، إضافة إلى دراسة الملاءة المالية.

وأوضح أن الفوضى في سوق التمويل تترك تأثيرات سلبية على المجتمع والفرد، منها ارتفاع نسبة التعثر وخطر عمليات غسل الأموال.

وأفاد أن شركات التمويل بإمكانها الاندماج للحصول على الترخيص عبر تأسيس شركة جديدة، وأن الشركات خارج مظلة "ساما" مصيرها الإيقاف حتى تصحح أوضاعها القانونية.

وأشار إلى أن بعض الجهات تقدم تمويلا دون مراجعة الضوابط الصادرة من «ساما»، رغم كونها خاضعة لنظام "ساما".

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مؤخرا، عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط.

ترشيحات:

التعليم السعودية توقع اتفاقية لإنشاء 30 مجمعاً بـ2.4 مليار ريال

حساب المواطن بالسعودية يُعلن موعد صرف دعم يونيو

الملك سلمان وولي العهد يدعمان منصة "جود الإسكان" بـ150مليون ريال

السعودية: الدفاع الجوي دمر أهدافاً تُحلق بمناطق محظورة

السعودية: اتفاقية مع شركة أمريكية لبناء وحدات لمستفيدي الإسكان التنموي

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تضيف رحلات جديدة

الشورى يطالب وزارة الإسكان بإعداد نظام للتطوير العقاري بالسعودية