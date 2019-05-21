المالية السعودية تدشن معرض "سكني" لخدمة منسوبيها

الرياض – مباشر: دشن نائب وزير المالية حمد البازعي، معرض "سكني" الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع وزارة المالية في الرياض اليوم، ويستمر لمدة 4 أيام.

وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية فهد السيف، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، إن المعرض يسهم في تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة المالية؛ تشمل المستفيدين المدرجين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأضاف السيف أن برنامج "سكني" يقدم من خلال هذا المعرض شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، كما يتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض، التي يبلغ عددها 14 مصرفاً ومؤسسة تمويلية تقدم خدماتها للزوار.

ويمكّن المعرض منسوبي الوزارة غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة.

وأفاد السيف، أن المعرض سيقدم عروضاً خاصة لمنسوبي الوزارة؛ تشمل دعما كاملًا للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وكذلك الرسوم الإدارية لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

وأكد السيف، أن البرنامج يهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية فيما بينها والقطاع الخاص التمويلية منها للاستفادة وتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها.

ومن جهته، قال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، إن هذا المعرض الذي تنظمه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية يجسد أحد أهم قيم الوزارة المتمثلة بالشراكة التي تسعى إلى إيجاد شراكات فعّالة مع مختلف الجهات الحكومية فيما بينها، والقطاع الخاص منها الجهات التمويلية بما يدعم المشاريع التنموية في المملكة.

وأضاف يعرب الثنيان، أن معرض "سكني" يسهم في تقديم خدمات مميزة لمنسوبي الوزارة، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، كما يسهم المعرض في رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية بالشراكة مع البنوك وشركات القطاع الخاص لتسهيل رحلة المستفيد نحو امتلاك المسكن الملائم.

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