أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع أسعار النفط مع تصعيد التوترات الجيوسياسية

Google+ Print
ارتفاع أسعار النفط مع تصعيد التوترات الجيوسياسية ارتفاع أسعار النفط مع تصعيد التوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصعيد التوترات الجيوسياسية، وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وكانت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران شهدت تصعيد من الجانب الأمريكي في مطلع الأسبوع الجاري، عقب أن صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه إذا أرادت إيران أن تخوض حرباً، "فإن هذه ستكون النهاية الرسمية لإيران".

ومن جانبها أعلنت إيران اليوم أنها ستقاوم الضغط الأمريكي، نافية إجراء مزيد من المباحثات وفقاً للأوضاع الحالية.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو/تموز بنحو 0.3 بالمئة إلى 72.20 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5 بالمئة عند 63.41 دولار للبرميل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي عقدت اللجنة الوزارية بأوبك اجتماعها الدوري، والذي أظهر انفتاح أعضائها أمام مواصلة خفض الإنتاج.

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأنه كان هناك توافق بين منظمة "أوبك" وحلفائها لخفض مخزونات النفط "بسلاسة"، مشيراً إلى أنهم سيبقون مستجيبين إلى احتياجات "السوق الهش".

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً مع قوة العملة الأمريكية

محدث.. أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً مع قوة العملة الأمريكية

الأخبار - وزارة الكهرباء تعلن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء

الأخبار - وزارة الكهرباء تعلن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 21 - 5 - 2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 21 - 5 - 2019

8 الصبح - وزير الكهرباء محمد شاكر يعلن أسعار الكهرباء الجديدة اليوم

8 الصبح - وزير الكهرباء محمد شاكر يعلن أسعار الكهرباء الجديدة اليوم