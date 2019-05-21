لهذا السبب.. السعودية تعلن الطوارئ في مكة المكرمة

أحمد قاسم

أعلنت إدارة الدفاع المدني بمدينة مكة المكرمة، أمس الاثنين، فرض خطة الطوارئ والأمطار، المعدة مسبقا والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازيا.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن إدارة الدفاع المدني شعرت بأهمية بتطبيق هذه الخطة بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيرا من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يفيد بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت...