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النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة

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النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة

كتب: بهاء نبيل

من الاخبار الحزينة التى تلقاها الجمهور اليوم، هى أصابة الفنان الكوميدى محمد نجم بجلطة دماغية، ودخوله العناية المركزة، منتظر دعوات الملايين التى طالما قدم لهم النجم ابتسامات بأدواره وفنه.

وأصيب الفنان محمد نجم فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بجلطة دماغية دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، ويخضع حاليا للعلاج بالعناية المركزة، وهو الامر الذى كشف عنه الفنان طلعت زكريا بعد أن طالب جمهوره بالدعاء له، خاصة فى هذه الأيام الكريمة من شهر رمضان.

ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المسرحيات والأفلام التى قدمها خلال مشواره...

الموجز

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