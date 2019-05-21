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"تداول" تلغي إدراج سهم الصحراء للبتروكيماويات

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"تداول" تلغي إدراج سهم الصحراء للبتروكيماويات "تداول" تلغي إدراج سهم الصحراء للبتروكيماويات

الرياض – مباشر: أعلنت شركة السوق المالية - تداول، عن إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم أمس الاثنين الموافق 20 مايو/أيار 2019.

وعلقت "تداول"، في 19 مايو/أيار الجاري، تداول أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات.

وجاء تعليق وإلغاء تداول سهم "الصحراء" بالسوق السعودية بعد موافقة مساهمي الشركة على عرض شركة "سبكيم العالمية" للاستحواذ عليها، عن طريق عرض مبادلة للأسهم.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لـ"سبكيم"، في اجتماعها 16 مايو/أيار 2019، على زيادة رأسمال الشركة؛ بغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات، والبالغ رأسمالها المسجل 4.388 مليار ريال وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية.

وقالت "سبكيم" بعد موافقة الجمعية، إنه سيتم إيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثالث يوم تداول، ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيم والصحراء.

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