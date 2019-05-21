17 يونيو.. مساهمو "العقارية" يناقشون عدم توزيع أرباح

الرياض ـ مباشر: قرر مجلسة إدارة الشركة العقارية السعودية، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بتاريخ 17 يونيو / حزيران المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2018.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية للعام 2018، إلى جانب تعيين مراجع حسابات لتدقيق القوائم المالية خلال 2019.

وأعلنت الشركة في أبريل / نيسان الماضي، عن تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2018م لتكون التوصية بعدم توزيع أرباح.

وتحولت الشركة للخسائر في عام 2018، بصافي خسارة بلغ 183 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 132 مليون ريال للعام السابق.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، بنسبة 58.5 بالمائة إلى 18.5 مليون ريال مقارنة مع 44.6 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من العام 2018.

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