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ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"

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ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك" ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"

وغرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الجزيرة تنشر فيديوهات علنية تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيسبوك. فهل تتخذ إدارة فيسبوك إجراء وتحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟"

وطالب نجل ترامب، بالتوقف عن الظهور على قناة الجزيرة، عقب نشرها فيديوهات تحض على الكراهية وفقا لوصفه، وتنكر "الهولوكوست" بحق اليهود.

ومن جانبها، أوقفت قناة "الجزيرة" اثنين من صحفييها عقب نشرهما مقطع ينفي حقائق عن محرقة "الهولوكوست".

يذكر أن عدد ضحايا المحارق النازية في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم "الهولوكوست"، يقدر بنحو ستة ملايين يهودي.

SputnikNews

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