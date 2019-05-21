التعليم السعودية توقع اتفاقية لإنشاء 30 مجمعاً بـ2.4 مليار ريال

الرياض ـ مباشر: وقعت وزارة التعليم السعودية ممثلة في شركة تطوير المباني، اتفاقية مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري تهدف لدعم توجه الوزارة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تتضمن إنشاء نحو 30 مجمعا تعليميا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2.4 مليا ريال.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف لزيادة مساهمة قطاع التعليم العام الأهلي، وتجويد القطاع من خلال تحسين البيئة التعليمية بإنشاء المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تتضمن خطة قصيرة المدى لإنشاء 10 مجمعات في كل من الرياض وجدة والدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في عام 2022م.

كما تشمل خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعا تعليميا تخدم الرياض جدة الدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية تبلغ مليار و600 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني فهد الحماد، بحسب البيان أن الاتفاقية تعد إحدى الفرص الاستثمارية في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، لاستقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها.

من جهته أكد العضو المنتدب لشركة المباني المتخصصة المهندس عبدالرحمن الأحمد أن الاتفاقية تدعم توجه وزارة التعليم لتطوير البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الأهلي عبر إنشاء مجمعات تعليمية في عدد من المناطق.

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