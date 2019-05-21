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تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

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تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع، والسنوية للعام المالي 2019م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابة.

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة د.ناصر بن سعيد بن كدسة عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 14/05/2019م إلى تاريخ 16/03/2021م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ/ عبدالعزيز العنبر من عضوية لجنة المراجعة في 14/05/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 14/05/2019م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق)

7- التصويت على تعيين الأستاذ/ أديب ابانمي كعضو رابع في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 16/03/2021م. (مرفق السيرة الذاتية).

8- التصويت على تعيين د.أحمد المحيميد كعضو خامس في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 16/03/2021م. (مرفق السيرة الذاتية)

مباشر (اقتصاد)

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