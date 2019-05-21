إعلان شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) على النحو التالي :

1) الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م و تحديد أتعابه.

2) الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.

4) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م.

6) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية إعتبارا من تاريخ 3 /4 /2019م بمجلس الإدارة حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية للمجلس 6 /11 /2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع.

7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن حامد الكليبي (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية إعتبارا من تاريخ 3 /4 /2019م عضوا بمجلس الإدارة حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية للمجلس 6 /11 /2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ صالح بن أحمد حفني.

8) الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة دلة التجارية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة بإعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2018م، وهي عبارة عن عقد صيانة و توريد قطع غيار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 568,122 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

9) الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسماعيلية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة بإعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن عقد توريد مواد خام علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 2,683,046 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.