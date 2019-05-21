إعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

4- الموافقة على تعيين السادة / مكتب كي بي ام جي (KPMG) الفوزان وشركاه مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 800 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6- الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

7- الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

8- الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

9- الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

10- الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة.

11- الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.

12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25/05/ 2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 24/05/2022م حيث جاء تشكيل المجلس كالاتي :

1- السيد / - عبد الإله عبد الله أبو نيان

2- السيد / مصعب سليمان المهيدب

3- السيد / عيد فالح الشامري

4- السيد /عبد الرؤوف وليد البيطار

5- السيد / فارس إبراهيم الراشد

6-السيد / فرانسيسكو توسكانو Francesco Toscano

7- السيد / ماسيجس وات - Matthijs waut

8- السيد / انريكي مارتينيز Enrique Martinez

13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25 مايو 2019م ولمدة 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 24 مايو 2022م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم : -

أ- الاستاذ /تركي عبد المحسن اللحيد رئيساً

ب- الاستاذ / عيد بن فالح الشامري عضواً

ج- الاستاذ / أحمد بن زكي الفريح عضواً