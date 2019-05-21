الحوثي: هجمة الأمم المتحدة انتقاما لرفض إدخال 163 ألف كيس قمح فاسد

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "‏هجمة البيانات والتصريحات من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أتت نتيجة للضغط العدوان لتهيئة الرأي العام للقرارات التي ينوون اتخاذها".

وأضاف أن ذلك أيضا "انتقاما لمنظمة الأغذية لرفض المقاييس والمواصفات اليمنية إدخال 163 ألف كيس قمح فاسد".

وهدد برنامج الأغذية العالمي، أمس الإثنين، بتعليق مساعداته الغذائية بصورة تدريجية جراء "الدور المعيق وغير المتعاون لبعض قادة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وذكر البرنامج في بيان، أن "العاملين في المجال الإنساني في اليمن لم يُمنحوا حق الوصول إلى الجياع. كما تم حظر قوافل المساعدات، فيما تدخلت السلطات المحلية في عملية توزيع الأغذية".

وأشار الى "وضع عقبات متكررة أمام عملية اختيار البرنامج المستقلة للمستفيدين من مساعداته".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت، الإثنين، رفض هيئة المواصفات والمقاييس في صنعاء دخول 163 ألف كيس من دقيق القمح تابعة لبرنامج الأغذية العالمي عبر ميناء الحديدة، أظهرت الفحوصات وجود حشرات فيها.