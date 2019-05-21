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وصلة غزل بين محمد حماقي وإليسا بسبب أغنية قادرين نعملها

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وصلة غزل بين محمد حماقي وإليسا بسبب أغنية قادرين نعملها وصلة غزل بين محمد حماقي وإليسا بسبب أغنية قادرين نعملها

أحمد إبراهيم
دخل الثنائي محمد حماقى و اليسا في وصلة غزل بعد طرح أغنية "قادرين نعملها" والتى تم إطلاقها لصالح مستشفى 500500.

بدأت وصلة الغزل من المطربة اليسا الى محمد حماقى حيث أعربت عن إعجابها بالأغنية وقالت في تعليق لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أنا عاجزة عن الوصف يا لها من أغنية جميلة يا حماقي".

وهو ما دفع محمد حماقى للرد على اليسا عبر حسابه على تويتر قائلا: "شكرًا لك عزيزتي أنت شخص جميل من الداخل والخارج".

اغنية "قادرين نعملها" التى كانت سبب وصلة الغول بين محمد حماقى و اليسا من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى،...

الموجز

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