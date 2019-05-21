أطلقت شركة ون بلس هاتفها الذكي ون بلس 7 برو OnePlus 7 Pro بعد طول انتظار، والذي يأتي بمواصفات رائعة، وسعر مناسب، لتنافس به بقوة في سوق الهواتف الرائدة، وخاصة مع هاتف Galaxy S10E من سامسونج وهاتف iPhone XR من آبل.

يعتبر هاتف OnePlus 7 Pro أفضل هاتف صنعته الشركة على الإطلاق، في حين أن هاتف Galaxy S10E هو الهاتف الأكثر توافقاً مع الميزانية في سلسلة هواتف جالاكسي إس 10 – التي أطلقتها الشركة خلال شهر فبراير الماضي – وبالرغم من ذلك، فهناك فرق في السعر حيث يأتي هاتف OnePlus 7 Pro بسعر يبدأ من 670 دولارًا، بينما يبلغ سعر Galaxy S10E حوالي 750 دولارًا.

يتميز هاتف OnePlus 7 Pro بأنه يضم شاشة من نوع Fluid AMOLED، تعمل بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة، مع ظهور النصوص بشكل أكثر وضوحًا، كما أنه يضم نظامًا للتبريد السائل؛ من أجل تمكين المستخدمين من اللعب لفترة أطول، وبناءً عليه فإن هذا الهاتف يجمع بين الأداء الفائق، والسعر المناسب، مما يجعله مناسبًا لعشاق الألعاب، ومنافسًا قويًا مع أبرز الهواتف الرائدة خلال 2019.

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي OnePlus 7 Pro وGalaxy S10E:

التصميم:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أول وأكبر فرق ستلاحظه بين الهاتفين هو الحجم، حيث يأتي هاتف OnePlus 7 Pro بتصميم أكبر، ووزن أثقل، وفي الوقت نفسه يُعد هاتف Galaxy S10E واحدًا من عدد قليل من الهواتف الرائدة صغيرة الحجم، فهو أقصر بحوالي 20 مم، وأخف وزناً بنسبة 40% تقريبًا.

يتشابه الهاتفان من حيث التصميم؛ فكلاهما مصنوع الزجاج، وينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المعدني الذي يأتي بلون الهيكل، مع وجود زجاج Gorilla Glass 5 في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

وفي الجهة الأمامية للهاتف سنلاحظ عدم وجود أي نوتش Notch في الشاشة، ففي هاتف OnePlus 7 Pro سنجد أن الكاميرا الأمامية عبارة عن كاميرا منبثقة، ومخفية ضمن هيكل الجهاز، وتظهر فقط عند الحاجة إليها، كما اعتمدت سامسونج على شاشة بتصميم Infinty-O مدمج بها الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليمنى، والهدف من ذلك هو السماح للشركة بتمديد حافات الشاشة لتصل إلى حافات الجهاز، دون أي فتحات، أو نتوء للكاميرا.

ولكن هنا تفوقت شركة ون بلس حيث سمح التصميم الجديد لهاتفها OnePlus 7 Pro بتوفير نسبة أكبر للشاشة، بسبب عدم تضمين أي شيء في الشاشة، مما جعل نسبة العرض إلى الارتفاع تصل إلى 19.5: 9، لذلك فهو أطول بشكل ملحوظ من هاتف Galaxy S10 E، كما يزيد وزنه عن هاتف سامسونج بحوالي 50 جرامًا.

من حيث المتانة؛ كلا الهاتفين لهما حدود لتحمل الصدمات بفضل الزجاج الداخل في التصميم، لكن هاتف سامسونج S10e يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، في حين يفتقد هاتف ون بلس هذه الميزة.

الشاشة:

يأتي هاتف OnePlus 7 Pro بشاشة من نوع Fluid AMOLED، بمقاس 6.67 بوصات، وبدقة 1440 × 3120 بكسل، وبكثافة 512 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويوجد مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

تتيح لك هذه الشاشة الاستمتاع بتجربة عرض عالية الدقة +QHD، بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وهي من أوائل الشاشات، التي تقدم هذا المعدل في الهواتف الموجهة للمستهلكين عامةً، وليس لعشاق الألعاب فقط، ولكن الهاتف لا يدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ويعتمد على منفذ USB-C للشحن، وتوصيل السماعات.

بينما يأتي هاتف Galaxy S10 E بشاشة من نوع AMOLED، بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2280 × 1080 بكسل، ومن نوع AMOLED، وبكثافة 438 بكسلًا في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية Dynamic AMOLED الجديدة من سامسونج التي تقدم دقة ألوان مذهلة وتقلل نسبة الضوء الأزرق المنبعث من 12 بالمائة إلى 7 بالمائة فقط.

ولكن بالرغم من أن سامسونج عادة ما تتميز بقوة شاشات أجهزتها،إلا أن شاشة هاتف Galaxy S10 E تعمل بمعدل تحديث قدره 60 هرتزًا فقط، وهو ما يؤثر على الرسوم المتحركة أثناء تجربة اللعب، بالإضافة لصغر حجم الشاشة أيضًا.

كما استغنت سامسونج هاتف Galaxy S10 E عن مستشعر بصمة الإصبع المدمج في الشاشة، وبدلًا منه أصبح هناك مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في زر التشغيل الموجود على جانب الهاتف، ويدعم الهاتف منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم، وبطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD التي تساعدك في زيادة مساحة التخزين الداخلية للهاتف.

الأداء:

يتشابه الهاتفان في الأداء تقريبًا، حيث يعملان بالمعالج نفسه وهو Snapdragon 855 من كوالكوم؛ ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز، والمُصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، ويوفر أداءً أعلى بنسبة 45% من الإصدار السابق Snapdragon 845، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسومات بنسبة 20%، وقدرة ذكاء اصطناعي أقوى بثلاث مرات، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

يأتي هاتف OnePlus 7 Pro بثلاث خيارات لذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0 2-LANE، بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

في حين يأتي هاتف سامسونج بخيارين لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت.

ولكن أهم ما يميز هاتف OnePlus 7 Pro أنه يضم نظامًا للتبريد السائل مكون من 10 طبقات، موزعة بشكل إستراتيجي في جميع أنحاء الهاتف، ويتيح لك هذا النظام شحن الهاتف دون زيادة درجة الحرارة، حتى عند الشحن أثناء اللعب.

الكاميرا:

يأتي هاتف OnePlus 7 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ذات زاوية واسعة Ultra Wide، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4؛ من نوع Telephoto، مع دعم تقريب بصري 3x.

في حين يأتي هاتف Galaxy S10e بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل وبفتحة عدسة متغيرة f1.5/2.4، وتدعم ميزة التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، مع زاوية واسعة جدًا تصل إلى 123 درجة.

يختلف الهاتفان في الكاميرا الأمامية، حيث نجد أن ون بلس اتبعت التوجه الجديد في الهواتف الذكية، وهو الاعتماد على الكاميرا المنبثقة التي تضيف للتصميم الكثير من التميز والأناقة، بالإضافة إلى أنها تُساعد في تحسين شكل الواجهة الأمامية للهاتف، وهي أحادية العدسة مخفية ضمن هيكل الجهاز، بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة Auto-HDR.

أما سامسونج فقد ابتكرت شيئًا جديدًا، وقامت بدمج الكاميرا الأمامية في الشاشة نفسها، حيث تظهر في الزاوية العلوية اليمنى كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وهي قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K مثل الكاميرا الخلفية.

نظام التشغيل:

يعمل الهاتفان بنظام التشغيل نفسه؛ وهو أندرويد 9 باي Android 9.0 Pi، ولكن كل منهما يعتمد على واجهة المستخدم الخاصة بالشركة المصنعة، وهذه نقطة اختلاف بارزة بينهما، حيث ستجد هاتف OnePlus 7 Pro يعتمد على واجهة OxygenOS 9، التي تتميز ببساطتها، وسهولة استخدامها، بالإضافة إلى دعم الكثير من خيارات التخصيص.

بينما يعتمد هاتف سامسونج على واجهة OneUI، التي تتطلب الكثير من الإدارة، وهناك العديد من الإعدادات، والخيارات، والميزات التي يستغرق أمر الاعتياد عليها وتخصيصها فترة طويلة، ولكن إذا كنت قد استخدمت واجهة سامسونج من قبل، فستتعامل مع هاتف S10e بسلاسة، وتستمتع بأدائه.

البطارية:

يعمل هاتف OnePlus 7 Pro ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge بقدرة 30 واطًا، والتي تسمح بشحن البطارية بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.

بينما يأتي هاتف سامسونج Galaxy S10E ببطارية أصغر، سعتها 3100 ميلّي أمبير/الساعة، ولكنها تدعم تقنية الشحن السريع Adaptive Fast Charging من سامسونج، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، والتي تتيح شحن الهواتف، والأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيًا من خلال الهاتف.

المواصفات OnePlus 7 Pro Galaxy S10E المعالج Snapdragon 855 من كوالكوم. Exynos 9820 من سامسونج، أو Snapdragon 855 من كوالكوم. الشاشة 6.67 بوصات بدقة 1440 × 3120 بكسل، ومن نوع Fluid AMOLED، وبكثافة 512 بكسلًا في البوصة الواحدة. 5.8 بوصات بدقة 2280 × 1080 بكسل، ومن نوع AMOLED، وبكثافة 438 بكسلًا في البوصة الواحدة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 و256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0. 128 و256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 6 و8 و12 جيجابايت. 6 و8 جيجابايت. بطاقة الرسوميات Adreno 640. Mali-G76 MP12، أو Adreno 640. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ذات زاوية واسعة Ultra Wide، والثالثة: بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4؛ من نوع Telephoto، مع دعم تقريب بصري 3x. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة متغيرة f1.5/2.4، والثانية بدقة 16 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبزاوية واسعة جدًا 123 درجة. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 480 إطارًا في الثانية. بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة مخفية ضمن هيكل الجهاز، بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم ميزة Auto-HDR. كاميرا أحادية العدسة؛ بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، تدعم التركيز التلقائي. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم حتي 512 جيجابايت. السمات البيومترية مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة. مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل على جانب الهاتف، وميزة التعرف على الوجه Face Unlock. البطارية 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع. 3100 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع، الشحن اللاسلكي العكسي. منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم لا يدعم. يدعم. مقاومة المياه لا يدعم. يدعم معيار IP68. الألوان الرمادي، والأزرق، والذهبي. الأسود، والأبيض، والأخضر، والأزرق، والوردي، والأصفر. نظام التشغيل أندرويد 9.0 باي بواجهة المستخدم OxygenOS 9. أندرويد 9 باي بواجهة المستخدم OneUI. الوزن 206 جرامات. 150 جرامًا. الأبعاد 162.6 × 75.9 × 8.8 مم. 69.9 × 142.2 × 7.9 مم. السعر 670 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. 750 دولارًا دولار للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت.