محكمة أردنية تـستـخـــــدم «سكـايـــــب» فــي مـحـاكـمــة مـسـنـــة

جي بي سي نيوز:- قررت قاضية صلح مادبا هناء ابو حمدية وفي سابقة قضائية استخدام تطبيق الـ ‹سكايب› لاجراء محاكمة مسنة عن بعد ، اذ قررت تفعيل نص المادة 158 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية،التي أضيفت على القانون المعدل رقم 32 لسنة 2017 والتي تسمح باستخدام التقنيات الحديثة لاجراء المحاكمة عن بعد ، بحسب "الدستور"

وجاء هذا التعديل انسجاما مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من حيث تسهيل إجراءات التقاضي إلكترونيا، حيث تم إجراء المحاكمة عن بعد ما بين المحكمة والمشتكية في منزلها عبر تطبيق سكايب.

ويذكر أن المشتكية (81 عاما ) تعاني من شلل يحول دون حضورها إلى المحكمة وقدرتها على الحركة والانتقال لسماع شهادتها.

وتتلخص وقائع القضية بأن المسنة تقدمت بدعوى موضوعها الإيذاء تدعي فيها تعرضها للاعتداء الجسدي من قبل خادمتها من جنسية أجنبية، حيث استمعت المحكمة لشهادة المشتكية عبر تطبيق سكايب، وتم تمكين المشتكى عليها(الخادمة) من مناقشتها في شهادتها عن بعد باستخدام برنامج سكايب كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة.

وكان نظام استخدام التقنيات الحديثة والربط الالكتروني للمحاكمة عن بعد في الاجراءات الجزائية اعطى المجال للمحكمة والمدعي العام لاستخدامه لغايات تسهيل اجراءات المحاكمة والتحقيق ،على المواطنين واختصارا لامد التقاضي وتسريع البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.