أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

محكمة أردنية تـستـخـــــدم «سكـايـــــب» فــي مـحـاكـمــة مـسـنـــة

Google+ Print
محكمة أردنية تـستـخـــــدم «سكـايـــــب» فــي مـحـاكـمــة مـسـنـــة محكمة أردنية تـستـخـــــدم «سكـايـــــب» فــي مـحـاكـمــة مـسـنـــة

جي بي سي نيوز:-  قررت قاضية صلح مادبا هناء ابو حمدية وفي سابقة قضائية استخدام تطبيق الـ ‹سكايب› لاجراء محاكمة مسنة عن بعد ، اذ قررت تفعيل نص المادة 158 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية،التي أضيفت على القانون المعدل رقم 32 لسنة 2017 والتي تسمح باستخدام التقنيات الحديثة لاجراء المحاكمة عن بعد ، بحسب "الدستور"
وجاء هذا التعديل انسجاما مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من حيث تسهيل إجراءات التقاضي إلكترونيا، حيث تم إجراء المحاكمة عن بعد ما بين المحكمة والمشتكية في منزلها عبر تطبيق سكايب.
ويذكر أن المشتكية (81 عاما ) تعاني من شلل يحول دون حضورها إلى المحكمة وقدرتها على الحركة والانتقال لسماع شهادتها.
وتتلخص وقائع القضية بأن المسنة تقدمت بدعوى موضوعها الإيذاء تدعي فيها تعرضها للاعتداء الجسدي من قبل خادمتها من جنسية أجنبية، حيث استمعت المحكمة لشهادة المشتكية عبر تطبيق سكايب، وتم تمكين المشتكى عليها(الخادمة) من مناقشتها في شهادتها عن بعد باستخدام برنامج سكايب كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان نظام استخدام التقنيات الحديثة والربط الالكتروني للمحاكمة عن بعد في الاجراءات الجزائية اعطى المجال للمحكمة والمدعي العام لاستخدامه لغايات تسهيل اجراءات المحاكمة والتحقيق ،على المواطنين واختصارا لامد التقاضي وتسريع البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن

"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

"لوز وسكر" يتلقيان علاجا في الأردن بعد صدمات الحرب

"لوز وسكر" يتلقيان علاجا في الأردن بعد صدمات الحرب

محكمة أردنية تـستـخـــــدم «سكـايـــــب» فــي مـحـاكـمــة مـسـنـــة

محكمة أردنية تـستـخـــــدم «سكـايـــــب» فــي مـحـاكـمــة مـسـنـــة