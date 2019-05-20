توقيف شقيقين اعتديا على «الطبيبة روان» أسبوعا

جي بي سي نيوز:- أوقف مدعي عام شرق عمان، شقيقين اعتديا على الطبيبة «روان سامي» في مستشفى الامير حمزة الخميس الماضي، لمدة اسبوع قابلة للتجديد في مركز توقيف الجويدة ، وفق "الرأي"

وكانت الطبيبة «روان» طلبت إبقاء أحد المرضى في قسم الطوارئ حتى تأمينه بسرير ونقله الى العناية المركزة، الامر الذي أثار استياء مرافقي المريضة، ثم تعرضت الى اعتداء لفظي حاد من قبل امرأة مرافقة، وقبل أن تطلب الامن لمساعدتها، تفاجأت بضربة مباشرة على وجهها من قبل شقيق المرأة، ما ادى الى كسر عظمة الانف لديها وادخالها للمستشفى للعلاج.

ونفذت نقابة الاطباء وقفة احتجاجية امس أمام مستشفى الامير حمزة ضد حالات الاعتداء على الاطباء وتضامنا مع الطبيبة «روان »، فيما تعهّد وزير الداخلية عبر اتصال هاتفي مع الطبيبة » روان» باسترداد حقها ضمن القانون.

ووجّهت الطبيبة «روان» رسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي » الفيسبوك»، اوضحت فيها حيثيات الاعتداء الذي تم عليها الاسبوع الماضي من قبل مرافقين لمريض، وادى الى كسر في انفها، ونالت بعدها تعاطفا رسميا وشعبيا واسعا بعد تعرضها لأذى نفسي وجسدي، خصوصاً انها طبيب وانثى وفي يوم رمضاني.