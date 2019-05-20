أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

توقيف شقيقين اعتديا على «الطبيبة روان» أسبوعا

Google+ Print
توقيف شقيقين اعتديا على «الطبيبة روان» أسبوعا توقيف شقيقين اعتديا على «الطبيبة روان» أسبوعا

جي بي سي نيوز:- أوقف مدعي عام شرق عمان، شقيقين اعتديا على الطبيبة «روان سامي» في مستشفى الامير حمزة الخميس الماضي، لمدة اسبوع قابلة للتجديد في مركز توقيف الجويدة ، وفق "الرأي"

وكانت الطبيبة «روان» طلبت إبقاء أحد المرضى في قسم الطوارئ حتى تأمينه بسرير ونقله الى العناية المركزة، الامر الذي أثار استياء مرافقي المريضة، ثم تعرضت الى اعتداء لفظي حاد من قبل امرأة مرافقة، وقبل أن تطلب الامن لمساعدتها، تفاجأت بضربة مباشرة على وجهها من قبل شقيق المرأة، ما ادى الى كسر عظمة الانف لديها وادخالها للمستشفى للعلاج.

ونفذت نقابة الاطباء وقفة احتجاجية امس أمام مستشفى الامير حمزة ضد حالات الاعتداء على الاطباء وتضامنا مع الطبيبة «روان »، فيما تعهّد وزير الداخلية عبر اتصال هاتفي مع الطبيبة » روان» باسترداد حقها ضمن القانون.

ووجّهت الطبيبة «روان» رسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي » الفيسبوك»، اوضحت فيها حيثيات الاعتداء الذي تم عليها الاسبوع الماضي من قبل مرافقين لمريض، وادى الى كسر في انفها، ونالت بعدها تعاطفا رسميا وشعبيا واسعا بعد تعرضها لأذى نفسي وجسدي، خصوصاً انها طبيب وانثى وفي يوم رمضاني.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن

"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

"لوز وسكر" يتلقيان علاجا في الأردن بعد صدمات الحرب

"لوز وسكر" يتلقيان علاجا في الأردن بعد صدمات الحرب

محكمة أردنية تـستـخـــــدم «سكـايـــــب» فــي مـحـاكـمــة مـسـنـــة

محكمة أردنية تـستـخـــــدم «سكـايـــــب» فــي مـحـاكـمــة مـسـنـــة