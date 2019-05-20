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الملك سلمان يبعث برسالة خطية لعاهل البحرين

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ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، سلم الرسالة عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية لدى مملكة البحرين في قصر الصخير.

© REUTERS / HANDOUT

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره للملك سلمان، على هذه الدعوة، معربا عن بالغ اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور مستمر على كافة المستويات.

وأكد ملك البحرين على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في صف واحد ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها، معربا عن دعم البحرين وتأييدها لكل ما تتخذه المملكة من خطوات وإجراءات للتصدي للأعمال الإرهابية التخريبية، باعتبار أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة.

وثمن العاهل البحريني، الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في الحفاظ على وحدة الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن مصالحها.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تمنياته لأعمال القمة الإسلامية المرتقبة بكل التوفيق والنجاح وأن تخدم توصياتها وقراراتها مسيرة التضامن والعمل الإسلامي المشترك.

SputnikNews

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