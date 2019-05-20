تداعيات أزمة هواوي تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: كان لتداعيات أزمة شركة "هواوي" الصينية الكلمة في العليا في التأثير على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وضع هواوي ضمن قائمة الشركات التي تعتبرها تمثل تهديداً للأمن القومي، قررت شركة جوجل وقف نشاطها التجاري مع الشركة الصينية.

كما أفادت تقارير أن العديد من الشركات الأمريكية مثل إنتل وكوالكوم أبلغت موظيفها بأنها لن تقوم بتوفير الإمدادات لشركة هواوي.

وتمثل هذ الخطوة ضربة موجعة للشركة الصينية كما أنه من شأنها زيادة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الوقت الذي يحذر فيه بنك "مورجان ستانلي" أن هذه الحرب التجارية قد تتسبب في ركود اقتصادي واتجاه الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة.

ولكن عضو في الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لتحمل أضرار الحرب التجارية.

كما يرى محللون في بنك"يو.بي.إس" أنه مؤشر "ستاندرد آند بورز" سيواصل الارتفاع على الرغم من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

تراجع الأسهم

أثرت أزمة هواوي على أسهم التكنولوجيا والذي أدى إلى هبوط البورصة الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم حيث تراجع القطاع بنحو 1.8 بالمئة عند الإغلاق.

كما تأثرت الأسهم الأوروبية أيضاً سلباً بأزمة هواوي لتغلق في النطاق الأحمر بفعل خسائر بلغت 3 بالمئة لقطاع التكنولوجيا.

وفي بيانات اقتصادية تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأقل من التوقعات خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وعلى النقيض، ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند نهاية تعاملات اليوم بعد بيانات اقتصادية قوية.

وكشفت بيانات اقتصادية أن اقتصاد اليابان نما بنسبة 2.1 بالمئة بالتقديرات الأولية خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مقابل توقعات بانكماشه 0.2 بالمئة.

فيما شهدت مؤشرات الأسهم الهندية أكبر وتيرة ارتفاع يومي بعد استطلاعات رأي تشير إلى فوز الائتلاف الحاكم بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بأغلبية مقاعد البرلمان.

ارتفاع النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم في ظل التوترات الجيوسياسية وتلميح منظمة أوبك إلى مواصلة خفض الإنتاج.

ومن جانبها، أبدت روسيا استعدادها لتقليص وتيرة خفض مستويات إنتاج النفط لديها.

ومع تراجع الأسهم والعملة الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية بعد أن كان متراجعاً خلال التعاملات.