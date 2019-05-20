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محدث.. سهم تسلا يتراجع 2.7% ليسجل أدنى مستوى منذ 2016

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محدث.. سهم تسلا يتراجع 2.7% ليسجل أدنى مستوى منذ 2016 محدث.. سهم تسلا يتراجع 2.7% ليسجل أدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تراجع سهم تسلا بأكثر من 2.5 بالمئة عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، عند أدنى مستوى منذ 2016 لكنه قلص خسائره بعد أن هبط دون 200 دولار خلال الجلسة.

وتأتي الخسائر في قيمة سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربية بالتزامن مع الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ويضاف الهبوط الأخير في سعر سهم الشركة الأمريكية إلى الضغوط التي يتعرض لها السهم خلال العام الحالي بانخفاض 38 بالمئة تقريباً حتى نهاية جلسة اليوم.

وقامت شركة "ويدبوش" للأوراق المالية بخفض السعر المستهدف لسهم تسلا إلى 230 دولاراً بدلاً من 275 دولاراً سابقاً.

واستشهدت "ويدبوش" في قرارها بمخاوف رئيسية تتعلق بخطة نمو صانعة السيارات الكهربية التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي "إيلون موسك" إضافة لشكوك حول الطلب الأمريكي على مركباتها "موديل 3".

وحذر المحلل في ويدبوش "دان إيفز" خلال مذكرة للمستثمرين نقلتها "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، من احتمالية تعرض أهداف تسلا الربحية إلى ضربة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وعند نهاية التعاملات، تراجع سهم "تسلا" بنحو 2.7 بالمئة ليتراجع إلى 205.36 دولار، وهو أدنى  مستوى منذ 16 ديسمبر من عام 2016.

مباشر (اقتصاد)

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