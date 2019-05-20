محدث.. سهم أوبر يقلص خسائره بالختام لكنه دون سعر الطرح

مباشر: قلص سهم أوبر خسائره عند إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، لكنه لا يزال أدنى سعر الطرح العام.

ورغم أن سهم الشركة العاملة في مجال الركوب التشاركي قلص خسائره التي تجاوزت 3 بالمئة خلال التعاملات إلا أنه لا يزال دون السعر الذي حددته أوبر للطرح العام والبالغ 45 دولاراً.

وتعتبر هذه هي الجلسة السابعة للسهم بعد أن سجل خسائر بنحو 6.9 بالمئة تقريباً في أول 6 أيام للتداول.

ومرت أوبر بالعديد من المراحل الصعبة طوال فترة تواجدها البالغة 10 سنوات تقريباً، وسط منافسة شرسة من شركات تقدم نفس الخدمات.

وعند الإغلاق، انخفض سهم أوبر بنحو 0.7 بالمئة إلى 41.59 دولار، بعد أن كان متراجعاً عند 39.46 دولار خلال التعاملات.

وتراجعت القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 69.98 مليار دولار، لتكون أقل بكثير عن سعر الطرح العام البالغ 82 مليار دولار.

وكان سهم أوبر سجل مكاسب بنحو 0.7 بالمئة خلال الأسبوع الماضي رغم الخسائر التي تلاحقه منذ الطرح العام.