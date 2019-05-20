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محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع أزمة هواوي

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محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع أزمة هواوي محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع أزمة هواوي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، وسط تفاقم حظر التعامل مع هواوي.

وتأثرت أسواق الأسهم الأمريكية سلباً بفعل مأزق شركة هواوي الصينية ما أدى إلى ضغوط داخل القطاع التكنولوجي الذي تراجع بنحو 1.8 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين في "وول ستريت".

كما تراجع سهم آبل بأكثر من 3 بالمئة بعد خفض السعر المستهدف، ليكون الأسوأ أداءً في المؤشر الصناعي "داو جونز".

وكانت شركة جوجل التابعة لألفابت  إلى جانب إنتل وكوالكوم وغيرها قامت بتعليق النشاط التجاري مع هواوي في خطوة أعقبت القرار الأمريكي بوضع الشركة الصينية ضمن قائمة تتطلب من الشركات الأمريكية الحصول على رخصة للقيام بأنشطتها معها.

وعلى جانب آخر، فإن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال قائمة حيث أُشير في الأسبوع الماضي لتوقف المحادثات بين الجانبين.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3 بالمئة أو ما يعادل 84.10 نقطة ليهبط إلى 25679.9 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.6 بالمئة ليسجل 2840.2 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر "ناسداك" فشهد هبوطاً بنحو 1.5 بالمئة ليسجل 7702.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية هامشياً بنسبة 0.06 بالمئة إلى مستوى 97.937.

مباشر (اقتصاد)

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