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مجلس الأمن الدولي يرفض إضافة مسألة قانون اللغة في أوكرانيا إلى جدول الأعمال

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال الممثل الدائم لإندونيسيا لدى مجلس الأمن ديان تريانشاه جاني: "لقد صوتت 5 دول مؤيدة، 6 معارضة، وامتنعت عن التصويت 4 دول، لذلك لا يمكن وضع القضية على جدول الأعمال".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرر عقد اجتماعًا طارئًا حول قانون اللغة في أوكرانيا اليوم الإثنين.

وقال ديميتري بوليانسكي نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة: "لقد اتصلنا لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول قانون اللغات في أوكرانيا"، وأضاف "نعتقد أنه يتعارض مع روح ونص اتفاقات مينسك التي وافق عليها المجلس".

وصدر قانون "اللغة الأوكرانية" في الصحيفة الرسمية  للبرلمان الأوكراني "صوت أوكرانيا" 16 مايو/ أيارالحالي.

ويهدف القانون إلى تنظيم استخدام اللغة الأوكرانية في كافة المجالات داخل المؤسسات الحكومية اضافة إلى استخدامها كلغة رسمية للدولة الأوكرانية.

ووفقاً للقانون الجديد أصبحت معرفة اللغة الأوكرانية شرطاً لحصول المواطنين الأجانب على الجنسية الأوكرانية، فيما يتَوجب على الدولة توفير الإمكانيات اللازمة لتعلم اللغة، بحسب موقع "أوكرانيا بالعربية".

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