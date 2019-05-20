مورجان ستانلي: الحرب التجارية قد تدفع الفيدرالي لخفض الفائدة للصفر

مباشر: قال محللون في بنك "مورجان ستانلي" إن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بخفض معدلات الفائدة إلى الصفر في غضون عام نتيجة لأن الاقتصاد العالمي قد يتجه إلى الركود وسط تصاعد الحرب التجارية.

وأضاف محللون بالبنك في مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين: "إذا توقفت المحادثات لم يتم الاتفاق على أي صفقة وفرضت الولايات المتحدة تعريفات بنسبة 25 بالمئة على باقي واردات الصين البالغة حوالي 300 مليار دولار، فإننا نتوقع أن الاقتصاد العالمي سيتجه نحو الركود"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي استجابة لذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض معدلات الفائدة مرة أخرى إلى الصفر بحلول ربيع عام 2020، وفقاً للبنك.

وأشار المحللون إلى أن الصين ستزيد من تحفيزها المالي إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل حوالي 500 مليار دولار).

وأوضح المحللون أنه في حالة بقاء التعريفات الجمركية بنسبة 25 بالمئة على 200 مليار دولار من واردات الولايات المتحدة من الصين سارية لمدة 3 أو4 أشهر، يمكن أن يتباطأ النمو العالمي بنحو 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.7 بالمئة سنويًا.

وكانت الولايات المتحدة هددت بفرض تعريفات ضد باقي الواردات الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار بعد أن دخلت زيادة الرسوم الجمركية إلى مستوى 25 بالمئة حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.